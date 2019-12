Trony, volantino Sottocosto Rock Christmas: offerte su PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Trony ha lanciato oggi il volantino Sottocosto Rock Christmas, con nuove offerte su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.



PS4 da 1 TB in bundle con FIFA 20 viene a costare 229,95 euro, mentre il bundle con Xbox One S da 1 TB di Star Wars Jedi: Fallen Order è disponibile a 179,95 euro.



Infine Nintendo Switch: la console ibrida giapponese nel modello originale può essere acquistata al prezzo di 289,95 euro.



Come al solito per Trony, le promozioni potrebbero valere solo per alcuni punti vendita specifici: controllate quelli della vostra zona.