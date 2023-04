PlayStation: l'account Twitter ha perso la spunta delle verifica, Xbox e Nintendo no per ora

Al momento della scrittura di questa notizia, l'account Twitter USA (così come di altre divisioni) di PlayStation ha perso la spunta di verifica dorata. In questo momento, Nintendo e Xbox dispongono ancora del simbolo.

Secondo quanto indicato in precedenza, Twitter sta ora chiedendo di pagare 1.000 dollari al mese per mantenere il simbolo della verifica per gli account aziendali. Ricordiamo che la spunta, prima della gestione di Musk, aveva unicamente lo scopo di indicare che un tal account era verificato, ovvero era veramente chi affermava di essere. Era un modo comodo per capire se l'account di una celebrità o di una compagnia era reale e se le informazioni riportate andavano prese in considerazione. Si tratta di una funzione gratuita, come è naturale che sia.

Inizialmente Twitter aveva mantenuto le spunte di verifica per chi già le aveva, ma recentemente le regole sono cambiate. Supponiamo che PlayStation abbia deciso di non pagare per mantenere il simbolo.

Elon Musk

Per il momento non dovrebbe essere un problema, visto che è comunque semplice per gli utenti capire qual è il vero account di PlayStation USA e quali sono falsi (basta controllare lo storico dei tweet e il numero di follower). Viene però da chiedersi se qualche malintenzionato possa creare un account "PlayStation" e pagare per avere il simbolo dorato, per poi cercare di ingannare utenti e ottenere informazioni personali o denaro: speriamo non accada.

In breve, per il momento crediamo che i simboli di verifica non siano un elemento utile per distingue gli account veri da quelli falsi. Fate affidamento su altri elementi, come la data di iscrizione: diffidate di account di grandi compagnie da poco creati. Nel tweet qui sotto potete vedere che non vi è la spunta dorata.

Vi ricordiamo infine anche il caso di Twitter Gaming: tutto il team è stato licenziato da Elon Musk, per il Washington Post.