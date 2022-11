Twitter Gaming: tutto il team è stato licenziato da Elon Musk, per il Washington Post

Twitter Gaming è l'account ufficiale Twitter dedicato al mondo videoludico. È nato nel 2016 con l'obiettivo di "sostenere la comunità dei videogiocatori e aiutare le migliori organizzazioni e personalità del settore a fornire contenuti di alta qualità e a coinvolgere i propri fan su Twitter". Ora, però, pare che l'intera iniziativa sia morta, con l'arrivo di Elon Musk ovviamente. L'intero team è stato licenziato secondo un report del Washington Post.

Come sappiamo, Elon Musk ha licenziato migliaia di dipendenti, compresi i team delle comunicazioni, cura dei contenuti, diritti umani ed etica. Anche alcuni team dedicati alla gestione dei prodotti e dell'ingegneria sono stati licenziati.

Inoltre, Shiraz Siddiqui ha confermato di non essere più il Senior Social Lead per Twitter Gaming tramite il proprio profilo Twitter, come potete vedere poco qui sotto. Siddiqui scrive: "Figo, ho potuto fare uno di questi video prima del previsto", con ovviamente un tono ironico visto che ha dovuto farlo per svelare il licenziamento.

Il rapporto del Washington Post afferma che l'intero settore marketing di Twitter Gaming è stato licenziato insieme a Siddiqui. Ciò ha senso considerando la mancanza di attività dell'account di Twitter Gaming, che ha twittato per l'ultima volta il 3 novembre, un giorno prima dei licenziamenti. Prima di allora, l'account aveva twittato quasi quotidianamente, ma negli otto giorni successivi è rimasto completamente inattivo.

Twitter Gaming può vantare un milione di follower. Inoltre, il lato videoludico di Twitter è alquanto significativo: come riportato dal Washington Post, nella prima metà del 2022 circa 1.5 miliardi di tweet erano a tema videogiochi, su un totale di 10.4 miliardi di tweet di generiche "notizie". Twitter è molto utilizzato dai videogiocatori per raccogliere notizie a tema videoludico, discutere delle recenti novità e scoprire creativi da supportare.

Speriamo che quando (se?) la situazione di Twitter tornerà alla normalità, Twitter Gaming possa rinascere. Certo, il fatto che Elon Musk abbia avvertito che la bancarotta è possibile, due settimane dopo l'acquisizione, non lascia ben sperare.