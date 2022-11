Nintendo Switch Online: numero di abbonati svelati, Nintendo sta pensando a novità da introdurre

L'ultimo rapporto finanziario di Nintendo ha rivelato che gli abbonamenti a Switch Online hanno "superato" i 36 milioni di iscrizioni a pagamento, con un aumento di circa quattro milioni di abbonamenti rispetto all'anno precedente. Il presidente di Nintendo - Shuntaro Furukawa - è stato interpellato anche sul futuro del servizio e ha spiegato che Nintendo sta "prendendo in considerazione varie iniziative" e "ulteriori miglioramenti ai contenuti del servizio" per far sì che i giocatori continuino ad abbonarsi.

Shuntaro Furukawa ha affermato "L'obiettivo di Nintendo Switch Online come servizio è quello di aiutare gli utenti a divertirsi a lungo su Nintendo Switch, quindi stiamo considerando varie iniziative, tra cui ulteriori miglioramenti ai contenuti del servizio".

"Come abbiamo discusso nella presentazione di oggi, il nostro obiettivo è continuare a usare il Nintendo Account per mantenere relazioni lunghe e positive con i nostri consumatori. In linea con questa strategia, consideriamo Nintendo Switch Online come la nostra iniziativa per incoraggiare i nostri utenti a continuare a divertirsi con Nintendo Switch per molti anni a venire."

Sebbene Nintendo abbia rivelato l'aumento totale degli abbonati a Switch Online, non ha specificato l'esatto numero di utenti del Pacchetto aggiuntivo. Il livello Pacchetto aggiuntivo aggiunge la libreria Nintendo 64 e Sega Genesis / Mega Drive, oltre ad alcuni contenuti aggiuntivi per i giochi.

