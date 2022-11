Marvel Snap: il creatore parla delle possibilità di una modalità a giocatore singolo

Ben Brode, il creatore di Marvel Snap e cofondatore del team di sviluppo Second Dinner, ha detto la propria delle possibilità di inserire nel gioco una modalità single-player. In breve, per ora non dovreste trattenere il fiato in attesa di questa modalità.

Parlando con IGN USA, Brode ha parlato di cosa ne pensa il team riguardo a modalità PvE o simili per giocatore singolo, affermando che gran parte di ciò che rende speciale Marvel Snap ruota attorno al multiplayer.

Precisamente ha detto: "Non lo so. Il gioco è molto diverso dagli altri giochi di carte, giusto? E quindi gran parte del divertimento del gioco sta nei giochi mentali e nel cercare di immaginare cosa potrebbe fare il tuo avversario. Non lo so. Direi che non abbiamo pensato abbastanza a come potrebbe essere per sapere con certezza se saremmo in grado di fare qualcosa di veramente divertente in quello spazio. Penso che ci sia molto spazio per nuove modalità. Abbiamo molte idee interessanti per nuove modalità di gioco multigiocatore, ma non so per quanto riguarda il single-player".

Pare quindi che l'obiettivo di Brode e di Second Dinner sia creare la migliore esperienza multigiocatore possibile. Diteci, per voi va bene così o una modalità a giocatore singolo sarebbe gradita?

Nella nostra recensione di Marvel Snap vi abbiamo spiegato che "Marvel Snap è uno strategico a base di carte collezionabili davvero solido e ben fatto, caratterizzato da meccaniche molto immediate ma anche da uno spessore tattico in grado di rendere l'esperienza coinvolgente sul lungo periodo. La gran quantità di personaggi presenti nel roster, le opzioni per il potenziamento delle card, gli scenari con i loro bonus e malus, l'ottima interfaccia e un matchmaking rapidissimo segnano un gran bell'inizio per il nuovo progetto di Ben Brode."