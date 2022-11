Arcane Stagione 2: gli autori concedono qualche dettaglio durante un Q&A

I co-creatori di Arcane, Christian Linke e Alex Yee, sono intervenuti di recente sul subreddit dello show di League of Legends per rispondere ad alcune domande sulla Stagione 2 in occasione del primo anniversario della serie. Durante il Q&A, sono stati svelati alcuni piccoli dettagli.

Quando gli è stato chiesto di descrivere la Stagione 2 di Arcane in una sola parola, Linke ha scelto "guerra". Linke ha anche risposto "oh sì" quando gli è stato chiesto se Jinx ed Ekko avranno più interazioni nella prossima stagione, anche se il co-creatore dello show non ha voluto dire se la Stagione 2 sarà o meno l'ultima ambientata nella regione di Piltover/Zaun.

Per quanto riguarda le relazioni tra i personaggi, i creatori di Arcane hanno dichiarato che nella seconda stagione potrebbero esserci o meno scene di sesso: una scrittrice ha affermato di essere stata riassunta e che era lei la ragione per la quale nella prima stagione di Arcane vi erano scene di sesso, quindi a suo dire ve ne saranno anche nella seconda. Ovviamente non è da considerare come una conferma, ma più come una sorta di battuta.

Jinx da Arcane

Sembra inoltre che ci sarà qualcosa che piacerà molto ai fan di Caitlyn e Vi, ma ci sarà anche qualcosa che tali persone "probabilmente odieranno". Ovviamente gli autori non sono scesi nei dettagli, quindi è difficile capire cosa intendano.

Vi lasciamo inoltre alla nostra intervista a Pascal Charrue e Arnaud Delord: "vorremo creare un Riot Cinematic Universe".