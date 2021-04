PlayStation Home torna su PS5? Sony ha rinnovato il trademark

PlayStation Home potrebbe fare il suo ritorno nella generazione PS5, questo è quanto sperano alcuni appassionati della particolare piattaforma social online il cui trademark è stato recentemente rinnovato da Sony, facendo pensare a un possibile seguito per il software in questione.

Ovviamente il rinnovo di un trademark è una prova piuttosto flebile da usare per pensare a un effettivo ritorno sul mercato di un prodotto, visto che nella maggior parte dei casi si tratta di manovre cautelative atte a mantenere il controllo sul marchio ed evitare che cada in altre mani, ma ci sono alcune prospettive valide dietro alla visione di un ritorno di Home.



PlayStation Home era un ambiente virtuale e social per gli utenti PS3



PlayStation Home era una piattaforma integrata in PSN all'epoca di PS3, destinata a creare una community virtuale di utenti: in sostanza, un luogo virtuale in cui i giocatori potevano incontrarsi e interagire tra loro, con l'uso di avatar, condivisione di ambienti e contenuti e interazioni online.

Avviata in beta alla fine del 2008, era un po' la risposta di Sony agli ambienti virtuali sullo stile di Second Life che all'epoca stavano raggiungendo una notevole popolarità. I vantaggi di PlayStation Home erano peraltro legati al collegamento diretto con PS3 e i suoi giochi: gli utenti potevano personalizzare l'avatar e la propria casa virtuale, prendere parte a giochi interattivi ed erano presenti (in un primo momento) diversi eventi collegati a vari videogiochi, oltre a contenuti specifici a tema videoludico che potevano essere acquistati.

La chiusura totale del sistema è avvenuta nell'aprile del 2015, senza grandi tragedie ma con grande dispiacere di qualche gruppo particolarmente attivo al suo interno. Questi sperano ora nel ritorno di PlayStation Home con il rinnovo del trademark: la questione non è esclusa, specialmente ora che ci troviamo nella fase di lancio della nuova generazione di PS5.

Un'idea che potrebbe essere verosimile è il lancio di una nuova versione di Home utilizzabile con PlayStation VR 2, consentendo in questo modo un'immersione ancora più totale nel mondo virtuale attraverso il nuovo visore. Si tratta solo di speculazioni e voci di corridoio, ma attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.