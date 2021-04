Giochi PS5: Sony è impegnata in sperimentazioni e nuove idee, dice Hermen Hulst

PS5 avrà una libreria di giochi piuttosto diversificata, secondo quanto riferito dal capo dei Worldwide Studios e fondatore di Guerrilla Games, Hermen Hulst, sull'impegno di Sony sul fronte della sperimentazione e delle nuove idee nello sviluppo dei prossimi titoli.

In occasione dell'annuncio della nuova proprietà intellettuale multiplayer da parte di Firewalk Studios su PS5, Hulst ha commentato confermando il grande impegno di Sony nello sviluppo di nuovi progetti anche molto particolari: "Penso che i giochi che facciamo siano perfettamente distinti e vari al massimo", ha affermato il capo di Worldwide Studios, rispondendo piuttosto direttamente alla famosa questione dello spostamento del focus principale di Sony sulla produzione di blockbuster di sicuro successo.



È chiaro che Hulst abbia voluto rispondere nel merito a questa visione blockbuster-centrica che sembrava emergere sull'ambiente di sviluppo interno a Sony, emersa anche dalla recente indagine di Jason Schreier che ha rivelato l'esistenza di un remake di The Last of Us. Il coordinatore dei team PlayStation Studios ha dunque voluto affermare che Sony è comunque impegnata su cose differenti e non solo su giochi dal sicuro ritorno economico.

"Da Sackboy ad Astro Bot fino a Dreams, questo genere di giochi dimostra questo nostro impegno, oltre a The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima". Giochi come questi ultimi, ovvero i titoli di grandi dimensioni e potenzialmente blockbuster, continueranno ad essere un elemento principale della produzione interna di Sony "e potete scommettere che continueremo con questi progetti, perché sono il cuore e l'anima di ciò che facciamo presso PlayStation Studios", ha affermato Hulst.

Tuttavia, ha anche ribadito che "Allo stesso tempo, siamo impegnati nel creare queste esperienze di qualità ma anche nella sperimentazione e nella realizzazione di idee innovative".