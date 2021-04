Tunic: demo gratis disponibile a tempo per l'interessante action adventure in stile Zelda

Tunic torna finalmente a mostrarsi in pubblico e lo fa con una demo disponibile a tempo su Steam, che consente per qualche giorno di provare questo interessante action adventure in stile Zelda e altri classici del genere.

È praticamente dall'E3 2017 che si parla di Tunic, quando questa particolare avventura isometrica di una volpe antropomorfa catturò l'attenzione di molti come uno degli indie più in vista del periodo, ma l'attesa sarebbe stata ancora lunga. Tunic tornò a mostrarsi l'anno successivo con il trailer dell'E3 2018 e dieci minuti di gameplay, per poi sparire per qualche anno dalle scene, salvo sporadiche apparizioni in video riassuntivi dei giochi in arrivo.

Si tratta di un action adventure per PC e Xbox sviluppato da Finji, caratterizzato da uno stile grafico colorato e gradevolissimo, nonché da una meccanica che mischia puzzle ambientali con combattimenti action, in un misto che ricorda alquanto Zelda, anche per via del look fiabesco e fumettoso.