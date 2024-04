PlayStation: la Primavera da Player porta sconti e offerte eccezionali sui giochi PS4 e PS5

Sony Interactive Entertainment Italia ha annunciato l'avvio dell'iniziativa "Primavera da Player", legata a offerte e sconti per i giochi di PS4 e PS5. Quindi, fino al 28 aprile chi è alla ricerca di qualche affare potrà farlo scegliendo tra i titoli migliori tra quelli disponibili per le due console.

La compagnia sottolinea anche la presenza di giochi dei PlayStation Studios tra quelli in offerta, come ad esempio God of War Ragnarök, il capitolo conclusivo delle avventure norrene di Kratos e suo figlio Atreus, Horizon Forbidden West, la seconda avventura di Aloy, e Gran Turismo 7, nuova iterazione della celebre serie di giochi i corse. In offerta anche vari giochi inclusi tra i PlayStation HITS.