PlayStation lancia la eChampions League Invitational per festeggiare la finale di Champions League

Sony, EA Sport e UEFA hanno annunciato il torneo esport eChampions League Invitational per festeggiare la finale di Champions League. Si tratta di un torneo di tre giorni che vedrà confrontarsi i migliori otto giocatori italiani di FIFA 20. Chi riuscirà a strappare la vittoria finale si poterà a casa il titolo di Campione d'Europa di FIFA 20 e 100.000 dollari.

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato ufficiale dell'evento: