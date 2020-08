Microsoft Flight Simulator, un grattacielo che sembra City17 di Half-Life 2 domina Melbourne grazie a un bug

Volando nei pressi di Melbourne, Australia, i giocatori di Microsoft Flight Simulator si sono imbattuti in un grattacielo altissimo e molto stretto di ben 212 piani che ricorda la Cittadella di City 17 di Half-Life 2. Naturalmente non si tratta di un edificio reale e andando da quelle parti nella realtà non troverete niente di simile. Come mai è lì nel gioco, allora?

La risposta è in realtà molto semplice: si tratta di un bug. Più precisamente di un errore di battitura. Circa un anno fa, in OpenStreetMap qualcuno ha etichettato un normale edificio di due piani come formato da 212 piani. Il sistema di IA usato da Asobo Studio per realizzare il mondo di Microsoft Flight Simulator ha letto quel dato e ne ha tratto le dovute conseguenze, erigendo questa immensa torre, che se esistesse davvero sarebbe l'edificio più alto del pianeta.

Comunque sia il "bug" è piaciuto così tanto ai giocatori che qualcuno, lo youtuber Conor O'Kane, è anche voluto atterrare sulla torre, non senza qualche difficoltà, scoprendo che dà lì si può godere di un paesaggio mozzafiato. Trovate il video in fondo alla notizia.

Per avere più informazioni sul gioco vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Microsoft Flight Simulator.