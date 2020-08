Fall Guys: il miglior giocatore al mondo ha ricevuto un regalo, ma nessuno sa chi è

Gli sviluppatori di Fall Guys: Ultimate Knockout, oltre al successo insperato ottenuto dal loro titolo, sono anche dei geni del marketing. Su Twitter hanno annunciato di aver inviato un regalo al giocatore migliore al mondo (di Fall Guys, si intende): solo che nessuno riesce a trovarlo. Questa caccia al tesero sta tenendo occupati i follower sui social network, e la curiosità generale è ormai alle stelle.

Mediatonic non ha ancora fornito un menù per consultare le statistiche di gioco su Fall Guys: Ultimate Knockout, però gli sviluppatori da remoto possono controllarle comunque. Hanno così individuato il giocatore più abile al mondo, probabilmente quello che in meno partite ha ottenuto più vittorie in assoluto, inviandogli una skin esclusiva non ancora ottenibile all'interno del titolo. Una che non è possibile comprare in cambio di kudos o corone.

Da qui è iniziata la simpatica "caccia all'uomo": chi riuscirà a trovare per primo questo giocatore? E siamo proprio sicuri che lui abbia un profilo Twitter? E se lo ha, quante possibilità vi sono che segua proprio la pagina di Fall Guys: Ultimate Knockout? Ad oggi nessuno conosce l'identità del fortunato ed abile sconosciuto.

Questa "trovata" pubblicitaria ha aiutato Fall Guys: Ultimate Knockout ad ottenere qualcosa come 100.000 nuovi follower su Twitter in 24 ore: non male, e la notorietà del gioco non accenna a diminuire. Per fortuna gli sviluppatori pensano anche ad obiettivi più seri: per esempio hanno già raccolto 420.000 dollari da donare in beneficenza.

OKAY, I'VE GONE ROGUE AND DONE A MEME

I've found the player who is STATISTICALLY the BEST

I've just given them Saturday's costume early LOL

Someone out there now has the costume!

CHECK YOUR INVENTORY

We actually don't even know who it is lol

WHO IS #TheFallenOne ?!?