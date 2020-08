Martha is Dead per Xbox Series X e PC è il nuovo thriller psicologico dagli autori di Town of Light

Martha is Dead per PC e Xbox Series X è il nuovo thriller psicologico di LKA, lo studio italiano cui dobbiamo il bellissimo e fin troppo sottovalutato The Town of Light. Si tratta di un'avventura in prima persona in uscita nel 2020, probabilmente al lancio di Xbox Series X.

Sulle orme del titolo di debutto, The Town of Light, pubblicato nel 2016, Martha is Dead continua lo stile tipico di LKA con la sua profonda narrazione su più livelli combinata con ambientazioni reali e un mix di storia, superstizione e sofferenza psicologica. L'esperienza dello studio LKA nello scavare tematiche complesse e affascinanti che prendono spunto sia dalla realtà che dalla finzione, aiuta a capire quale sia il suo pedigree di sviluppo e la sua passione.

Ci troviamo nella Toscana del 1944, al di sotto della Linea Gotica. Mentre il conflitto tra la Germania e le Forze Alleate diventa sempre più intenso, viene rinvenuto il corpo dissacrato di una donna. Sua sorella gemella, la giovane figlia di un soldato tedesco, deve affrontare il pesante trauma della perdita, mentre la verità riguardo l'efferato assassinio viene coperta da un misterioso folclore e l'orrore della guerra si fa sempre più vicino.

Martha is Dead è mosso dall'Unreal Engine 4. La stile grafico sembra puntare al realismo e, a quanto pare, utilizzerà anche il ray tracing in tempo reale per il rendering di alcuni elementi. "Siamo lieti di annunciare ancora una volta la collaborazione con il team incredibilmente talentuoso di LKA. La loro abilità nel dare vita alle storie è stata nuovamente dimostrata da questo progetto unico," ha detto Leo Zullo, Managing Director di Wired Productions, "Martha is Dead è un'avventura meravigliosa e ossessiva che porterà i giocatori attraverso una storia indimenticabile, e siamo certi che lascerà un segno nei giocatori, come ha fatto con noi..."

"Noi di LKA vogliamo raccontare storie che spingono al limite la vostra immaginazione, sposando, allo stesso tempo, elementi del mondo reale che rendono la nostra narrazione più coinvolgente e realistica," ha detto Luca Dalcò, Fondatore e Creative Director di LKA. "Siamo lieti di unire le forze ancora una volta con Wired Productions, un editore che condivide la nostra visione, fornendo un incredibile supporto per mettere sul mercato il nostro gioco."