Next Stop Nowhere, la recensione

Non cambiano tuttavia le meccaniche a cui il team di sviluppo californiano ci ha abituati, con un gameplay ridotto al minimo, che funge da mero accessorio per consentirci di procedere nella trama e conoscere i buffi personaggi che la popolano, mentre a bordo della nostra astronave voliamo di stazione in stazione per completare una missione complessa quanto imprevista.

La recensione di Next Stop Nowhere mette in evidenza ancora una volta il talento di Night School Studio con il genere delle avventure a base narrativa. Parliamo infatti degli autori di due ottimi titoli come Oxenfree e Afterparty, questa volta alle prese con le atmosfere sci-fi di una storia ambientata nello spazio, caratterizzata da uno stile grafico molto più essenziale del solito.

Storia

Come detto, è la storia la grande protagonista di Next Stop Nowhere, o meglio la sceneggiatura: i dialoghi fra i personaggi sono brillanti, le situazioni messe in campo fresche e divertenti, e un sistema di scelte ci permette di influenzare in qualche modo l'andamento degli eventi. Il protagonista dell'avventura, un corpulento corriere spaziale di nome Beckett, si imbatte per caso nell'affascinante ex cacciatrice di taglie Serra e decide di aiutarla quando quest'ultima si ritrova braccata dai ranger galattici.

Il figlio della donna si è infatti messo nei guai, finendo nella lista dei ricercati, e nessuno sa dove sia finito. Desiderosi di aiutare la nostra nuova amica, pur catapultati in questa situazione all'improvviso, proveremo a seguire le tracce del ragazzo e ad entrare in contatto con i suoi vecchi amici, rischiando però di diventare noi stessi dei criminali. Il tutto nell'ambito di una campagna che ci accompagnerà per qualcosa come quattro ore: una durata leggermente inferiore rispetto ai precedenti titoli del team, ma comunque sufficiente.