DC FanDome: seguite in diretta con Multiplayer.it la presentazione di Suicide Squad e Batman: Gotham Knights

Il 22 agosto 2020 Multiplayer.it, Lega Nerd e Movieplayer.it entreranno in sinergia per seguire in diretta il DC FanDome, dove tra gli altri saranno presentati Suicide Squad: Kill the Justice League, il nuovo gioco di Rocksteady, e Batman: Gotham Knights di WB Montreal.

A partire dalle 18:30 ci dedicheremo anima e corpo a questo attesissimo evento dove finalmente l'intero universo apprenderà dei risultati del lavorio dietro le quinte di alcuni degli studi più prestigiosi di Warner Bros. Interactive. Come sopravvivere fino ad allora? Basterà tirare freccette sulla foto di Vincenzo Lettera?

Intanto che meditate su come passare il tempo fino a sabato sera, ecco l'elenco dei panel del DC FanDome che seguiremo nel dettaglio: