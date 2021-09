PlayStation Showcase: tutti i titoli citati nello spot di apertura, tra i quali Sly Cooper

Gli utenti PlayStation hanno letteralmente dissezionato lo spot di apertura del PlayStation Showcase, scoprendo delle citazioni molto interessanti a titoli annunciati e ad altri ancora non annunciati, come il potenziale remake di Sly Cooper. Oltre a quelli individuati, ci sono inoltre alcuni loghi che non sono stati associati a nulla, ma che potrebbero comunque suggerire dei titoli in sviluppo di cui non si sa niente. Leggiamo cos'è stato scoperto:

0.35 Hogwarts Legacy

0.37 God of War: Ragnarok

0.46 Serie Dragon Quest (lo slime)

0.47 Uncharted 4: Fine di un Ladro e L'Eredità Perduta x Fall Guys

0.51 Final Fantasy XVI (Valisthea 06.16 )

0.55 Pac Man, con altri loghi sottostanti

1.11 Sly Cooper

1.16 Final Fantasy 7 Remake

1.29 Crash Bandicoot

1.47 Resident Evil 4 sulla destra, e un logo a forma di teschio sulla sinistra di natura ancora non identificata

2.38 Horizon Forbidden West

Rivediamo lo spot:

I riferimenti più misteriosi sono quelli a Dragon Quest, a Pac-Man (in arrivo un nuovo gioco?) e a Sly Cooper. Il remake di Resident Evil 4, per quanto non annunciato, è di fatto ben conosciuto, mentre gli altri giochi sono stati mostrati durante il PlayStation Showcase o sono noti da tempo (come Horizon Forbidden West). Chissà che il filmato non nasconda anche altro.