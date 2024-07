PlayStation Stars è nuovamente operativo, i vostri Punti sono al sicuro e aggiornati

La conferma è arrivata da alcune segnalazioni su Reddit che affermano per l'appunto che è possibile nuovamente usufruire del programma fedeltà di Sony tramite PlayStation App per dispositivi mobile. Tuttavia, pare che al momento siamo ancora in una fase di attestamento , almeno stando ai nostri test. Infatti, chi scrive è riuscito ad accedere al servizio solo dopo aver aperto, chiuso e riavviato diverse volte l'app sopracitata. Una volta fatto è possibile visualizzare i Punti accumulati e volendo usarli per riscattare giochi o ricariche per l'account PlayStation.

Uno stop durato oltre un mese

Per chi non lo sapesse, PlayStation Stars è un programma fedeltà lanciato che permette ai giocatori PS5 e PS4 iscritti di accumulare punti compiendo acquisti su PlayStation Store o completando delle sfide mensili, che poi si possono impiegare per riscattare credito per il vostro portafoglio legato al PSN per gli acquisti sul PlayStation Store nei tagli da 5 e 20 euro, oggetti collezionabili digitali e persino giochi completi, come Stellar Blade e Bloodborne.

Logo di PlayStation Stars

Il servizio ha smesso di funzionare a livello mondiale all'inizio di giugno, per motivi tutt'ora ignoti, facendo preoccupare molti utenti sulla possibilità di perdere i Punti accumulati finora o che non venissero registrati quelli ottenuti durante il disservizio, il che fortunatamente non si è verificato. Come accennato in precedenza, la situazione sta tornando alla normalità e probabilmente già nelle prossime ore tutti gli utenti potranno accedere al programma fedeltà senza problemi.