Luigi's Mansion 2 HD non domina più la classifica inglese, ecco come è cambiata la top 10

Come ogni martedì è arrivata la classifica di vendite dei giochi in formato fisico del Regno Unito. La scorsa settimana avevamo visto Luigi's Mansion 2 HD sbaragliare la concorrenza e aggiudicarsi la prima posizione, ma a quanto pare il dominio dell'idraulico in divisa verde è durato solo pochi giorni, lasciando il passo ai sempreverdi Hogwarts Legacy ed EA Sports FC 24, quest'ultimo in prima posizione probabilmente anche grazie alla febbre da Europei 2024.

Elden Ring invece rimane stabile al quarto e diciassettesimo posto, sulla scia del successo della gigantesca espansione Shadow of the Erdtree pubblicata alla fine dello scorso mese. Troviamo anche alcuni titoli nella prime posizioni che in precedenza erano spariti dalla top 20, come The Witcher 3 GOTY, It Takes Two e F1 24.