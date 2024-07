Quanto ha venduto Senua's Saga: Hellblade 2? Ecco i numeri dell'esclusiva Xbox a maggio negli USA

Quanto ha venduto Senua's Saga: Hellblade 2? E, in generale, quali sono i numeri che l'esclusiva Xbox è riuscita a totalizzare nel mese di lancio? Ebbene, stando alle cifre riportate da Circana, ex NPD, i risultati appaiono positivi ma tutt'altro che clamorosi.

Cominciamo dalle note dolenti, le vendite in formato fisico e digitale, inevitabilmente influenzate dalla presenza del titolo nel catalogo di Xbox Game Pass: a maggio Hellblade 2 si è piazzato al 37esimo posto nella classifica dei giochi più venduti e al 21esimo posto considerando unicamente la piattaforma Xbox Series X|S.

Andando invece ad analizzare nello specifico la classifica di coinvolgimento, ovverosia quella basata sul numero di giocatori attivi, anch'essa relativa alla sola piattaforma Xbox, l'avventura firmata Ninja Theory si è collocata in dodicesima posizione, subito dietro Fallout 76 e davanti a Star Wars Jedi: Survivor.

Considerando che questa top 10 è dominata da Fortnite, Call of Duty, GTA V e, in generale, i live service che troviamo sempre al comando (con l'unica eccezione di Elden Ring in settima posizione), non si tratta affatto di un brutto risultato per Senua's Saga: Hellblade 2, sebbene magari qualcuno si aspettasse di più.