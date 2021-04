PlayStation vs Xbox, due strategie a confronto, nel Cortocircuito di oggi

PlayStation vs Xbox, l'argomento del Cortocircuito di oggi, in onda alle 16:00 sul nostro canale Twitch, ci vedrà discutere sulle diverse strategie di mercato dei due colossi, che in questa fase sembrano entrambi vincenti. PlayStation continua a macinare numeri incredibili con le sue console e le sue esclusive, ma Microsoft vedere crescere in modo sensibile gli abbonati all'Xbox Game Pass di mese in mese. Le due filosofie possono convivere sul mercato? Oppure una finirà inevitabilmente per schiacciare l'altra?

Durante la puntata esamineremo i risultati fiscali di Sony e Microsoft, ricorderemo le novità del Game Pass e parleremo delle ultime esclusive PlayStation, ossia Returnal e Ratchet & Clank: Rift Apart, per adesso molto più concrete di quelle Xbox. Alla conduzione della puntata ci saranno sempre Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino, trio che ci viene invidiato in tutto il mondo.

Ecco quindi gli argomenti della puntata di oggi de Il Cortocircuito:

Il secondo argomento siete voi, nel senso che dedicheremo del tempo a rispondere alle domande nate dalla discussione principale, che immaginiamo riuscirà a catalizzare l'attenzione collettiva: usate la chat di Twitch e i commenti a questa notizia per interagire con noi, ma soprattutto iscrivetevi al nostro gruppo Telegram, così da poterci mandare i messaggi vocali che ascolteremo in diretta.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch