Xbox Game Pass non è solo sostenibile, ma sta trainando l'intera industria

Per l'Executive Director & Video Game Industry Advisor di NPD Group Mat Piscatella, Xbox Game Pass e i servizi in abbonamento stanno trainando la crescita dell'intera industria dei videogiochi. L'affermazione di Piscatella è arrivata in un tweet dove l'uomo ha fatto ironia su quelli che ritengono servizi come quello di Microsoft non sostenibili:

"Quelli che dicono che servizi in abbonamento come l'Xbox Game Pass non sono sostenibili hanno ragione.

Il Game Pass e i servizi in abbonamento stanno infatti trainando la crescita dell'intera industria."

In un tweet successivo Piscatella ha fornito anche dei numeri: al tasso di crescita attuale, per la fine dell'attuale decennio l'85% della spesa totale in videogiochi potrebbe andare in abbonamenti e free-to-play, lasciando al mercato tradizionale un misero 15%.

Da notare come molti non abbiano compreso la sua ironia sulla sostenibilità del Game Pass.

Se vi interessa, oggi sono stati diramati i risultati finanziari di Sony e Microsoft.