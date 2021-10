PlayStation x Champions League: Ratchet & Clank appaiono nelle pubblicità UEFA

La collaborazione tra PlayStation e la UEFA Champions League continua e come parte dell'accordo vi sono pubblicità calcistiche con all'interno ospiti speciali. Come potete vedere anche voi nei tweet qui sotto, la coppia protagonista di Ratchet & Clank è apparsa all'interno di alcune pubblicità.

Si tratta di pubblicità molto semplici. Ratchet & Clank accorrono in soccorso di un calciatore rimasto infortunato e lo trasportano fuori dal campo con una barella volante. Oltre a loro, abbiamo già avuto modo di vedere anche Kratos, Aloy e Nathan Drake.

Cosa ne pensate di queste pubblicità? Vi piacciono o pensate che PlayStation avrebbe dovuto puntare a qualcosa di più elaborato? Rimanendo in tema, God of War arriva su PC e Cory Barlog festeggia: "sono un po' come Kojima".