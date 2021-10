God of War: in un videoconfronto la versione PC sembra leggermente migliore di quella PS5

Il canale YouTube Cycu1 ha pubblicato un videoconfronto tra la versione PC e quella PS5 di God of War, in cui la prima sembra essere leggermente migliore della seconda in termini di resa grafica complessiva. Questo è il primo filmato che mette a paragone le stesse sequenze di gioco.

Considerando sempre che stiamo parlando di un video, quindi soggetto a una certa compressione che ne altera i dettagli fini, possiamo comunque notare come su PC la risoluzione delle ombre sembri maggiore, l'occlusione ambientale sia più visibile, il mipmapping sia gestito meglio e la profondità di campo sia maggiore. Inoltre sembra che Santa Monica abbia rivisto i colori, riducendo la saturazione e ricalibrandoli.

In linea generale si tratta di differenze minori, che non cambiano di molto la qualità complessiva del gioco, ma sicuramente farà piacere notarle a chi è appassionato di grafica e questioni relative.

Per il resto vi ricordiamo che pochi giorni fa Sony ha annunciato la versione PC di God of War, praticamente a sorpresa. Il gioco, pur disponibile dal 14 gennaio 2022, è balzato subito in testa alla top 10 globale di Steam.