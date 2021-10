Nintendo Switch OLED ora disponibile su Amazon, ci sono poche unità

Su Amazon Italia è tornata disponibile Nintendo Switch OLED, la nuova console della casa di Kyoto. La console ibrida è in vendita prezzo pieno: 349.99€; non si tratta di una promozione, ma considerando il numero limitato di scorte è consigliabile acquistarla subito se si è interessati. Potete trovarla qui.

Offerta Amazon Nintendo Switch (Modello OLED), Bianco/Nero € 349,99 Vedi

Offerta

Nintendo Switch OLED è un nuovo modello della console ibrida della grande N. Questa versione include varie novità, ma la più importante è lo schermo OLED di dimensioni più generose. La qualità grafica in modalità portatile è migliorata, per la gioia di chi usa la console anche in tale versione e non solo in modalità televisiva.

Nintendo Switch OLED propone anche un nuovo dock che propone un'uscita LAN per la connessione internet via cavo. Gli altri modelli di Switch, ricordiamo, possono connettersi solo con il wi-fi. Precisiamo che in questo momento è disponibile solo il modello Bianco/Nero all'acquisto. Il modello Blu/Rosso non sarà disponibile prima della fine del mese.

Diteci, avete già acquistato la console? Oppure sfrutterete questa occasione?

