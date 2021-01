Pokémon da cui vorrete assolutamente farvi leccare arriva dal Giappone

Arriva dal Giappone una nuova stranezza a tema Pokémon, un grosso peluche chiamato "Gengar da cui vorrete assolutamente farvi leccare" pensato per fare dei pisolini e non solo. Sostanzialmente si tratta di un grosso Gengar, alto 48 cm e largo 53 cm, con una lingua srotolabile di ben 170cm su cui è possibile sdraiarsi, usando la bocca sia come cuscino, sia per coprirsi gli occhi, in caso si voglia stare completamente al buio.

La lingua del "Gengar da cui vorrete assolutamente farvi leccare" è in realtà molto morbida e può essere usata anche come copertina. In verità è possibile adoperarla in diversi modi, come visibile nelle foto ufficiali dell'oggetto, che mostrano un simpatico giapponese che la sfrutta in modi impensabili (niente di osceno, tranquilli).

Tanta bellezza non è purtroppo disponibile, almeno per il momento, ma lo sarà a partire da giugno 2021. Volendo è possibile prenotare il "Gengar da cui vorrete assolutamente farvi leccare" da Premium Bandai per 25.950 yen, ossia circa 240€.

Vediamo qualche altra immagine di questo imperdibile oggetto, che tutti i fan dei Pokémon dovrebbero avere nelle loro case.