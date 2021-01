The Witcher 3: Wild Hunt: una mod regala uno snowboard a Geralt

Una nuova mod per The Witcher 3: Wild Hunt, sviluppata da Feregorn, dota il protagonista Geralt di Rivia di uno strumento inedito: uno snowboard. Usandolo Geralt può lanciarsi in corse folli dalla cima delle montagne innevate, come un vero professionista della neve.

Pensate che la mod VGX Snowboarder, così si chiama, prevede anche l'aggiunta di un accessorio fondamentale: gli occhiali da neve. Guardate il filmato sottostante per rendervi conto di cosa stiamo parlando e di quanto il mondo creato da CD Projekt Red sia perfetto per fare snowboard.

Ad aggiungere bellezza alla bellezza ci pensa anche la possibilità di usare lo snowboard come arma. Altro che spade sacre e segni.

Come intuibile, la mod è installabile solo sulla versione PC del gioco. Purtroppo le versioni console non hanno mai ricevuto il supporto per le mod e probabilmente mai lo riceveranno.

Pagina di download della mod Geralt VGX Snowboarder.