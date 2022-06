Pokémon Snap per N64 sta per arrivare su Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo

L'originale Pokémon Snap pubblicato su Nintendo 64 nel 1999 sta per arrivare su Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. La data di uscita è il 24 giugno 2022.

All'interno di Pokémon Snap vestiamo i panni di un giovane studente che viaggia attraverso un'isola con lo scopo di fotografare 60 diverse specie di Pokémon. Il professor Oak - della prima generazione - dà un voto a ogni fotografia nel mentre completi il Pokédex. Si tratta di un gioco su rotaie con tanti segreti da scoprire man mano che si avanza.

A partire dal 24 giugno 2022, quindi, gli abbonati di Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo potranno provare questo gioco. Ricordiamo che lo scorso anno è arrivato anche il "seguito": New Pokémon Snap.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "New Pokémon Snap è un titolo particolarissimo e anche molto difficile da valutare. In un certo senso, dopo averlo giocato, abbiamo capito come mai Junichi Masuda fosse così restio a riproporre il format dopo tanti anni: con la vita frenetica che facciamo oggi, è facile perdere di vista il senso del titolo Bandai Namco. Chi ama scattare fotografie e magari personalizzarle, e cerca soprattutto un'esperienza rilassante da gustare lentamente e a piccole dosi, troverà in New Pokémon Snap un passatempo di grande valore. Se appartenete a una categoria di giocatori più competitiva, che ama sviscerare i nuovi acquisti in tutta fretta, lasciate perdere: rischiereste di esaurire i contenuti in pochissimo tempo."