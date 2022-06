Steam: annunciata la data dei Saldi Estivi, con alcuni dettagli

I Saldi Estivi di Steam, o Steam Summer Sale, partiranno il 23 giugno alle ore 19:00 e termineranno il 7 luglio 2022, sempre alle ore 19:00. L'annuncio è stato dato direttamente dalla piattaforma, che ha pubblicato anche un trailer per festeggiare:

Come sempre, i saldi saranno un ottimo modo per fare affari e acquistare giochi a prezzi scontati. Se ciò non bastasse, ci saranno anche altre iniziative legate all'evento.

Acquistando giochi si sbloccheranno delle trading card dei saldi, che potranno essere rivendute o usate per creare un badge esclusivo. A quanto pare ci sono anche delle carte misteriose, disponibili prima dell'evento, che potete verificare di possedere da subito.

Valve ha anche spiegato come sfruttare al meglio i saldi, ossia come sarà strutturata la ricerca dei giochi. Potrete quindi partire dai generi e dai sottogeneri, in modo da andare a scovare proprio ciò che vi interessa. Inoltre si potranno navigare tramite tag o potrete farvi consigliare da "Il dog sitter dello zio del tuo migliore amico, che lavora con una donna la cui zia del figlio ha giocato a tutti i giochi immaginabili e da sempre buoni consigli".

Come rifiutare i consigli di un tipo del genere? Quindi preparatevi perché il 23 giugno potrete far suonare la vostra carta di credito. Attenti solo a Clorthax, che pare tenterà di rovinare i saldi.