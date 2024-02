Pokémon: un team esterno starebbe sviluppando un gioco ambientato a Unima, remake di Bianco e Nero?

Stando a un'indiscrezione, uno studio esterno a Game Freak sarebbe al lavoro su un nuovo gioco della serie Pokémon ambientato nella regione di Unima, ovvero quella fa da sfondo a Pokémon Bianco e Nero, il che rafforza le teorie su dei possibili remake dei giochi di quinta generazione.

La soffiata è stata lanciata da Pyoro, un leaker ritenuto infallibile quando si parla del panorama Nintendo (ad esempio, ha "azzeccato" le tempistiche dell'ultimo Direct e uno degli annunci), ma che in questo caso specifico ha preferito mettere le mani avanti, precisando che l'informazione non arriva da una sua scoperta diretta, bensì da una voce di corridoio che ha sentito lo scorso anno, dunque che non può corroborala con sicurezza.