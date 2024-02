Lenovo IdeaPad Gaming 3 è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre

Lenovo IdeaPad Gaming 3

Lenovo IdeaPad Gaming 3 propone uno schermo da 15.6 pollici in FullHD IPS e 250 nits. Sotto la scocca troviamo un RAM da 16 GB DDR4 a 3200 MHz. L'SSD è da 512 GB. La scheda grafica invece è una GeForce RTX 3050 da 4 GB. Misura ‎25,4 x 5,08 x 6,86 cm e pesa 3,57 kg.

Non si tratta chiaramente di un PC da gaming di alto livello, ma è ottimo per un normale lavoro da ufficio o per lo studio, con la possibilità di eseguire qualche gioco alla qualità non massima, per chi non cerca di hardware costosi.