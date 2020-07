PosteMobile Creami WOW 10GB con SMS e minuti illimitati a 4,99 euro, i dettagli

Estate, tempo di vacanze e di offerte legate alla telefonia mobile particolarmente convenienti. Nella giornata di oggi, lunedì 20 luglio 2020, PosteMobile propone il ritorno della sua Creami Wow 10GB, offerta estiva a tutti gli effetti. Vi parleremo dei suoi dettagli, contenuti e prezzi in questo rapido articolo.

Tanto per cominciare, PosteMobile Creami Wow 10GB propone, dal punto di vista dei contenuti, SMS e minuti illimitati, nonché 10 GIGA di traffico internet in 2G, 3G, 4G e 4G+ su rete WindTre, con velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Creami Wow 10GB è disponibile per tutti i nuovi clienti PosteMobile, e lo resterà fino al prossimo 28 luglio 2020, salvo proroghe; dunque per poco più di una settimana. Prevede anche l'attivazione della tariffa flat Creami NEXT 1 a 4,99 euro al mese con credit illimitati da usare per chiamate ed SMS verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa, oltre a 5 GIGA di traffico internet in più.

L'offerta può essere sottoscritta presso il sito web dell'operatore PosteMobile; mensilmente il prezzo richiesto è di 4,99 euro, ma bisogneranno aggiungere 20 euro per la nuova SIM PosteMobile (con 10 euro di traffico già incluso). L'addebito del primo mese anticipato del piano flat verrà decurtato proprio dal traffico telefonico incluso nella SIM, dunque il cliente si ritroverà con 5,01 euro di credito telefonico.

Relativamente al mondo della telefonia mobile e fissa, è opportuno ricordare l'ormai imminente arrivo di iliad anche nel mercato della fibra ottica.