Shadow Warrior 3, un video di gameplay da 17 minuti in arrivo oggi

Shadow Warrior 3 verrà mostrato oggi pomeriggio alle 16.00, ora italiana, con un video di gameplay della durata di ben 17 minuti: lo ha annunciato Devolver Digital dando il via al countdown che trovare in calce.

Il filmato presenterà il playthrough completo delle sequenze da cui è stato tratto il trailer del gameplay Way to Motoko, rivelando dunque ulteriori dettagli sulle meccaniche di questo nuovo capitolo della serie.

In uscita nel corso del 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X, Shadow Warrior 3 vedrà il ritorno di Lo Wang e della sua spalla Orochi Zilla, impegnati stavolta in una missione di recupero di un antico drago liberato dalla sua prigione.

Armati di spade e pistole, dovremo esplorare vari scenari al fine di trovare tracce della creatura leggendaria e riportarla indietro, scongiurando così anche stavolta l'arrivo dell'apocalisse.

L'appuntamento con il gameplay di Shadow Warrior 3 è dunque fissato alle 16.00, in concomitanza con il Nintendo Direct Mini dedicato alle produzioni delle terze parti.