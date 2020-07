Giochi PS4: Dying Light – Hellraid e i titoli della settimana del 20 luglio 2020

La nuova settimana del 20 luglio 2020 è ufficialmente cominciata, e la seconda metà del mese riserva ancora delle sorprese per tutti i giocatori. Nello specifico, in questo rapido articolo ci dedicheremo alla rassegna dei giochi PS4 in uscita nei prossimi sette giorni sulla home console Sony. Pronti a spendere un po' di soldini?

Nel corso della settimana del 20 luglio 2020 approderà su PlayStation 4, tanto per iniziare, Dying Light - Hellraid. "Nessuno sa da dove arrivi questo strano cabinato arcade. Un giorno, gli abitanti della Torre l'hanno semplicemente trovato nel seminterrato dopo un misterioso blackout. L'hanno portato al piano di sopra, senza sapere che è il portale verso un altro mondo. Dai una scossa alla tua esperienza con Dying Light usando questo inquietante marchingegno per accedere a una nuovissima modalità di gioco basata su Hellraid, un inedito gioco fantasy-slasher in prima persona di Techland". Sarà disponibile a partire da giovedì 23 luglio 2020.

Il giorno precedente arriverà invece Creaks. "Creaks è un particolare adventure puzzle da parte di Amanita Design, incentrato sul contrasto tra luce e ombra e su illusioni ottiche che prendono vita. La terra trema, le lampadine vanno in frantumi... E qualcosa di strano sta succedendo dietro alle pareti della tua stanza. Armato solo di acume e coraggio, ti inoltrerai in un mondo abitato da uomini-uccello e mostruosi pezzi di mobilio. Dai creatori dei classici indie Machinarium e Samorost arriva Creaks, un nuovo gioco di avventure e rompicapo che ti delizierà con le sue grafiche dipinte a mano, le animazioni perfette, i suoni inquietanti e l'eclettica colonna sonora originale firmata da Hidden Orchestra".

Da ultimo, a partire da domani 21 luglio 2020 sarà disponibile su PlayStation 4 Rock of Ages 3: Make & Break, gioco arcade tower defense, competitivo e ricco d'azione. Ricapitoliamo tutte le uscite della settimana, in questo pratico elenco ordinato per date di lancio: