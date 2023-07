Prime Day 2023, OPPO Find X5 da 8+256GB in sconto al prezzo minimo storico tramite Amazon Italia

Il Prime Day 2023 sta giungendo al termine e questo significa che tramite Amazon Italia sono disponibili moltissimi prodotti in offerta speciale per ancora poche ore. Ad esempio potete trovare OPPO Find X5 Smartphone. Lo sconto segnalato per gli abbonati Prime è di 100€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 599.99€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Lo smartphone OPPO Find X5 propone una tripla fotocamera da 50+50+13MP. Il display è da 6.55 pollici Full HD+ a 120Hz. La RAM è da 8 GB e lo spazio di archiviazione è da 256 GB. La batteria è da 4800 mAh. La garanzia dai 24 mesi viene estesa di altri sei mesi.