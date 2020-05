Prince of Persia, Ubisoft registra un nuovo sito: annuncio ufficiale imminente?

Ubisoft ha registrato oggi un nuovo sito di Prince of Persia, nella fattispecie princeofpersia6.com, e tutto fa pensare che l'annuncio ufficiale relativo al nuovo episodio della serie sia ormai imminente.

Non è la prima volta che parliamo dei movimenti web legati al celebre franchise: ad aprile Ubisoft ha aggiornato il dominio di Prince of Persia e già in quel caso abbiamo pensato mancasse davvero poco all'atteso reveal.

Con la presentazione di Xbox Series X fra appena tre giorni, è possibile che la casa francese voglia approfittare dell'occasione per mostrare un altro gioco oltre ad Assassin's Creed: Valhalla.

Per il resto, sappiamo davvero poco del nuovo Prince of Persia: nelle scorse settimane sono spuntati alcuni leak e si parla di un possibile remake, ma bisognerà attendere informazioni ufficiali per avere delle certezze.

A voi quale principe farebbe più piacere rivedere, quello della trilogia classica o la versione in cel shading del 2008?