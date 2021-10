Project Nazarè: anche un paio di occhiali AR nel futuro di Meta, la nuova Facebook

Facebook è diventata Meta, in chiaro riferimento alle mire della compagnia di creare un vero e proprio metaverso, e ha annunciato l'arrivo nel 2022 del visore Cambria, qui il nostro approfondimento, che promette un'esperienza virtuale più confortevole e avanzata. Ma non si è dimenticata degli occhiali per realtà aumentata con il progetto Nazaré che promette un'esperienza AR di alto livello impacchettata in una montatura identica a quelle normali.

Se Mark Zuckerberg ci ha detto poco del visore Cambria, ci ha detto ancora meno del progetto Nazaré, al di la della promessa di un hardware sofisticato impacchettato nelle dimensioni e nel peso di un paio di normali occhiali. Punta quindi all'uso quotidiano e anche fuori casa, cosa molto più complessa con un visore virtuale.

Facebook, ora Meta, punta sul comfort per spingere le nuove soluzioni per AR e VR che includeranno i frutti del progetto Nazaré

Il lavoro da fare è ancora parecchio, ma il giovane CEO ha affermato che il progetto sta facendo buoni progressi. Il tutto in tandem con il supporto di un'infrastruttura software lasciata intravedere durante la conferenza con una dimostrazione incentrata sulla coordinazione con altre persone in WhatsApp, nei giochi e nell'interazione degli oggetti tridimensionali visualizzati dagli occhiali.