PS Store: tanti giochi PS4 a meno di 2 euro e con sconti fino al 97%

Della promozione Gemme Nascoste del PS Store ve ne avevamo parlato stamattina. Adesso vogliamo puntare l'attenzione su tutti quei prodotti che in questo momento hanno un costo davvero irrisorio o sconti incredibili. Per esempio Real Farm : in questo momento il simulatore di fattoria costa solo 0,99 euro . Si tratta di uno sconto del 97%. A fargli compagnia abbiamo il platform a scorrimento Wuppo e la Deluxe Edition dell'avventura grafica Elea .

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.