PS4: aggiornamento firmware 7.55 disponibile per il download

PS4 ha ottenuto un nuovo aggiornamento firmware che porta il software di sistema della console alla versione 7.55, disponibile per il download in queste ore e con attivazione automatica all'avvio o in background, ma non sembra che porti cambiamenti particolarmente evidenti.

Come spesso accade per gli aggiornamenti di sistema identificati con numeri decimali oltre la virgola, anche in questo caso si tratta di un update piuttosto modesto, almeno dal punto di vista dell'utilizzo comune da parte degli utenti.

Non si vedono cambiamenti evidenti ad occhio nudo, perché in effetti il firmware 7.55 porta con sé soltanto alcune modifiche sotto il cofano di PS4, con la descrizione che menziona solo un "miglioramento alle performance del sistema". È probabile che questo aggiornamento porti con sé anche la correzione ad alcuni gravi problemi emersi ad alcuni giocatori in seguito al firmware 7.50.

Sembra trattarsi, dunque, del classico caso di aggiornamento correttivo destinato a migliorare la stabilità del sistema, ripulendo elementi del codice per il sistema operativo e migliorando altre componenti che non cambiano di fatto l'esperienza utente, salvo le eventuali correzioni di bug emersi per alcuni giocatori.

Nel frattempo restiamo in attesa dell'aggiornamento 8.0 che è attualmente in fase di test e dovrebbe portare dei cambiamenti più sostanziosi, come si conviene agli update principali per il software di sistema di PS4. A questo punto, potrebbe trattarsi di uno degli ultimi update, considerando ormai l'imminenza di PS5.