The Witcher: dietro le quinte, il trailer ufficiale del documentario sulla serie Netflix

Netflix ha pubblicato il documentario The Witcher: dietro le quinte, che com'è facilmente intuibile è dedicato alla lavorazione della prima stagione della serie TV con protagonista Geralt di Rivia, che tanto successo ha avuto in tutto il mondo.

Già disponibile su Netflix, The Witcher: dietro le quinte svela come sono stati creati i mostri, le ballate e tutti gli incantesimi che hanno caratterizzato gli episodi. Nel frattempo prosegue la produzione della seconda stagione che, nonostante il COVID-19, non dovrebbe ritardare più di qualche settimana.

Uno dei motivi del successo della serie TV di The Witcher è sicuramente la serie di videogiochi The Witcher di CD Projekt Red, il cui terzo episodio è uno dei best seller di questa generazione. Comunque sia il gioco stesso ha goduto dell'uscita della seria, facendo registrare un'impennata nelle vendite.