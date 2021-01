PS4: diversi modelli fuori produzione in Giappone

Un negozio giapponese ha affisso un cartello con sopra scritto che diversi modelli di PS4 sono ormai fuori produzione e che non saranno più disponibili quando esaurite le scorte. Si tratta di un chiaro segno della volontà di Sony di assottigliare l'offerta della sua console, ormai di vecchia generazione, per fare spazio a PS5, sulla quale concentrerà sempre più sforzi (com'è giusto che sia).

Comunque sia i modelli di PS4 fuori produzione sarebbero:

PS4 500GB Glacier White

PS4 1TB Jet Black

PS4 1TB Glacier White

PS4 2TB Jet Black

PS4 Pro 1TB Glacier White

Naturalmente PS4 rimarrà in vendita ancora a lungo, considerando anche che Sony ha pianificato di supportarla attivamente almeno per altri tre anni, ma immaginiamo che resteranno disponibili solo alcuni modelli e che non ci saranno più versioni personalizzate, a meno di qualche offerta straordinaria.

Se vogliamo è il primo segno tangibile del declino commerciale della console, a questo punto inevitabile, visto anche il successo del lancio di PS5.