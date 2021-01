Xbox Series XS è il nuovo marchio registrato da Microsoft: un'altra console next gen?

Xbox Series XS è un nuovo trademark posto in registrazione da Microsoft, emerso dall'ufficio preposto in USA, cosa che ha fatto subito nascere speculazioni sulla possibilità che si riferisca a un terzo modello di console next gen da affiancare alle già presenti Xbox Series X e Xbox Series S.

Nonostante Microsoft ci abbia ormai abituato a soluzioni piuttosto particolari e complicate in termini di nomi da utilizzare per le proprie console e soluzioni differenti lanciate sul mercato, sembra piuttosto improbabile che questa Xbox Series XS sia effettivamente una nuova console da parte della casa di Redmond.

È assai probabile che la registrazione del trademark "Xbox Series XS" serva soprattutto a scopo cautelativo, per evitare che qualcun altro possa utilizzare lo stesso marchio e anche per giustificare la presenza di tale denominazione per alcuni giochi disponibili sulle console next gen di Microsoft.

Come abbiamo visto, è ormai di uso comune identificare velocemente le console next gen Microsoft come "Xbox Series X|S" o in maniera simile, pertanto "Xbox Series XS" può rappresentare una variante nei possibili modi per riportare le console in maniera semplice e veloce.

Non vogliamo certo porre limiti alla prolificità di hardware e nomi bizzarri da parte di Microsoft, ma sembra piuttosto improbabile, a questo punto, che sia previsto un terzo modello di console next gen chiamato proprio Xbox Series XS, oltretutto con un nome che confonderebbe ancora di più gli utenti e i rivenditori creando un notevole caos, dunque l'opzione sembra piuttosto lontana.

In ogni caso, continuano a emergere voci di corridoio su una console intermedia che potrebbe avere l'hardware di Xbox Series X ma essere completamente digitale come Xbox Series S, da molti considerata una soluzione ideale se associata a un prezzo aggressivo, dunque chissà.

Nel frattempo, Phil Spencer ha assicurato che Xbox Series X|S sono prodotte il più rapidamente possibile per far fronte alla domanda, mentre Ikea a a quanto pare ha deciso di proporre dei buffi cartonati per prendere le misure corrette delle nuove console in vista dell'acquisto di mobili adatti.