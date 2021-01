Videogiochi: i sequel più attesi del 2021

Quali sono i sequel più attesi in uscita nel corso del 2021? Fra titoli ufficialmente in arrivo quest'anno e quelli che pensiamo faranno il proprio debutto, ecco la nostra lista.

Fra i dieci sequel più attesi del 2021 abbiamo inserito giochi dotati di un grande potenziale, alcuni già con una data o un periodo di uscita ufficiale nel corso di quest'anno e altri che immaginiamo potrebbero fare il proprio debutto da qui ai prossimi dodici mesi. Dalle atmosfere di Resident Evil Village agli scontri a fuoco di Far Cry 6, dalle avventure fantasy di Baldur's Gate 3 all'azione frenetica di Bayonetta 3, passando per Battlefield 6 e Dying Light 2, ecco dunque la nostra lista.

Baldur's Gate 3 In uscita su PC nel 2021 Già disponibile su Steam in Accesso Anticipato, Baldur's Gate 3 farà il proprio debutto nel corso del 2021 con la versione definitiva, particolarmente attesa non solo dai tantissimi fan della serie basata su Dungeons & Dragons ma anche da chi conosce e apprezza le produzioni firmate da Larian Studios. Il team belga raccoglierà dunque il testimone di BioWare, con tutta l'intenzione di ribadire il proprio valore. Quasi un secolo dopo gli eventi narrati nel secondo capitolo, Baldur's Gate 3 ci metterà al comando di un guerriero liberato dalle grinfie dei mind flayer. Alla disperata ricerca di un modo per estrarre il parassita che gli è stato impiantato, e che sta modificando le sue abilità, il nostro personaggio dovrà scegliere da che parte stare nell'ambito di una nuova, coinvolgente avventura.

Battlefield 6 In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2021 Presentato come il più grande episodio di sempre per la serie sparatutto targata DICE, Battlefield 6 ha saltato il 2020 per approdare quest'anno direttamente ed esclusivamente sulle piattaforme di nuova generazione, dunque PC, PS5 e Xbox Series X|S. Un approccio che dice parecchio sulle ambizioni del gioco prodotto da Electronic Arts. Per il momento di ufficiale c'è solo il periodo di lancio, fissato al prossimo autunno: il resto sono ipotesi e rumor. Dopo le ambientazioni della prima e della seconda guerra mondiale, è possibile che il franchise si proietti nel futuro di un ipotetico terzo conflitto, spingendo al limite le feature che lo hanno reso celebre grazie alle potenzialità tecniche delle nuove console. Non vediamo l'ora di provarlo.

Bayonetta 3 In uscita su Nintendo Switch nel 2021 A tre anni dall'annuncio, Bayonetta 3 dovrebbe finalmente arrivare nei negozi nel corso del 2021, in esclusiva su Nintendo Switch, sebbene non ci sia ancora nulla di ufficiale. Hideki Kamiya e Platinum Games continuano a dire che lo sviluppo procede molto bene, ma sta di fatto che il gioco non è mai stato mostrato al pubblico se non con uno striminzito teaser. Troppo poco per inserire Bayonetta 3 nella lista dei sequel più attesi dell'anno? A nostro avviso no: le straordinarie qualità di questa serie sono già state ampiamente dimostrate con i primi due episodi, il secondo dei quali disponibile anche su Switch; ed è dunque del tutto lecito attendersi un altro gioiello, in grado di spingere i limiti del genere action verso nuovi standard.

Bravely Default 2 In uscita su Nintendo Switch il 26 febbraio Dopo lo straordinario capitolo uscito nel 2013 su Nintendo 3DS, Bravely Default 2 si pone l'obiettivo di consolidare il brand di proprietà di Square Enix con una nuova, spettacolare avventura in arrivo fra poco su Nintendo Switch. Ad attenderci troveremo una storia e un'ambientazione inedite, un cast di personaggi affascinanti e una colonna sonora estremamente evocativa. Catapultati nel vasto regno di Excillant, dovremo guidare una squadra di individui straordinari, scelti dal destino perché salvino il mondo da un manipolo di misteriosi nemici che vogliono impossessarsi dei cristalli magici che con il loro potere mantengono l'equilibrio. Una missione che potremo compiere solo sfruttando a fondo le abilità di ognuno dei quattro guerrieri all'interno di impegnativi combattimenti a turni.

Dying Light 2 In uscita su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One nel 2021 Inizialmente previsto per la primavera del 2020, il lancio di Dying Light 2 avverrà con ogni probabilità quest'anno. Sta dunque per giungere al termine un percorso piuttosto tortuoso per Techland, che durante la lavorazione del gioco ha dovuto tagliare i ponti con l'autore Chris Avellone e trovare soluzioni alternative che si spera non abbiano influenzato troppo la solidità narrativa di questo atteso sequel. La forza di Dying Light 2 sembra infatti risiedere nella peculaire caratterizzazione della nuova, spietata società nata in seguito all'invasione di zombie che ha devastato il mondo. Nei panni di un personaggio differente rispetto al protagonista dell'originale Dying Light, dovremo misurarci con la minaccia dei non-morti, certo, ma anche con i vivi.

Far Cry 6 In uscita su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One nel 2021 Archiviate le inaspettate incursioni nell'entroterra americano del quinto episodio e lo spin-off post-apocalittico di New Dawn, Far Cry 6 ci riporterà all'interno di un'ambientazione tradizionale per la serie Ubisoft, in questo caso l'isola caraibica di Yara: un luogo fittizio, chiaramente ispirato a Cuba, dove faremo la conoscenza del dittatore fascista Anton Castillo e di suo figlio Diego. A coinvolgerci nella campagna del gioco sarà dunque la volontà di portare avanti un moto rivoluzionario che possa liberare Yara da Castillo e le sue truppe, nell'ambito di uno scontro senza quartiere che ci vedrà controllare il (o la) combattente per la libertà Dani Rojas, finalmente dotato di un volto e di una voce che potremo vedere nelle sequenze di intermezzo.

Hitman 3 In uscita su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch il 20 gennaio L'infallibile Agente 47 sta per fare il proprio ritorno con Hitman 3, il capitolo conclusivo della trilogia World of Assassination che IO Interactive ha fatto partire con la prima stagione episodica nel 2016. In uscita anche su Nintendo Switch grazie a una Cloud Version, il gioco punta a offrirci l'esperienza action stealth definitiva anche grazie al livello di dettaglio raggiunto dal Glacier Engine. I sei scenari disponibili nel gioco vanteranno un'ampiezza e un grado di interazione inediti, moltiplicando i possibili approcci del protagonista per poter individuare le proprie vittime, avvicinarsi a esse con degli espedienti ed eliminarle nella maniera più silenziosa possibile, allontanandosi poi dalla scena del crimine per un'estrazione sicura.

Overwatch 2 In uscita su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch nel 2021 Annunciato durante la BlizzCon 2019, Overwatch 2 avrebbe già dovuto avere una data di uscita ufficiale, ma i progetti di Blizzard sono stati per forza di cose rallentati a causa della pandemia. Il 2021 dovrebbe tuttavia essere l'anno dell'esordio per questo atteso sequel, che proverà a coinvolgere l'appassionata community del primo episodio con un'esperienza all'insegna dell'inclusività. Dotato non solo del ben collaudato comparto multiplayer competitivo, opportunamente arricchito, ma anche di una campagna cooperativa, Overwatch 2 conserverà infatti la massima compatibilità con il capitolo originale, ponendosi come una vera e propria piattaforma online che gli autori aggiorneranno di volta in volta.

Resident Evil Village In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel 2021 Sequel diretto di Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil Village manterrà la medesima impostazione con visuale in prima persona e ci metterà nuovamente nei panni di Ethan Winters, che dopo gli eventi del precedente capitolo ritroveremo profondamente maturato. Non sarà tuttavia l'unico personaggio che controlleremo nel gioco, visto il ritorno di Chris Redfield. Come suggerisce il titolo, lo scenario che ci troveremo a esplorare stavolta sarà un villaggio dell'est Europa apparentemente abitato da streghe, licantropi e creature di ogni genere. Da dove arrivano? È un mistero che avremo il compito di svelare, spinti da non si sa ancora quali motivazioni. Di certo la formula messa a punto da Capcom negli ultimi anni promette grandi cose.