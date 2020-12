Bayonetta 3 per Nintendo Switch: Kamiya rassicura sullo stato dello sviluppo

Bayonetta 3 per Nintendo Switch è ancora vivo e vegeto e PlatinumGames ci sta lavorando. A dirlo è stato il game director Hideki Kamiya alla rivista Famitsu, nel classico articolo in cui alcuni tra i più eminenti sviluppatori giapponesi esprimono i loro propositi per il nuovo anno.

Per Kamiya la parola d'ordine del 2021 è "Fare del mio meglio", quindi ha spiegato: Cosa c'è di nuovo: "Molte persone sono preoccupate per Bayonetta 3, considerando che non ci sono informazioni da dopo l'annuncio. Ma la verifica dei nuovi sistemi è andata alla grande e lo sviluppo sta andando benissimo, quindi vi chiediamo di stare sereni." (ho copiato il commento che scrissi per il 2020). Inoltre Project GG (titolo provvisorio) ha iniziato a muoversi, quindi rimanete in attesa."

Kamiya continua a rassicurare sullo stato di Bayonetta 3, che evidentemente quando fu annunciato era ancora nelle primissime fasi dello sviluppo o addirittura in pre-produzione. Che il 2021 sia l'anno giusto per saperne qualcosa di più? Per ora non si è vista una singola immagine di gameplay e sinceramente è difficile dire come stia venendo. Del resto, anche se ci fossero dei problemi lo sapremmo solo a gioco cancellato, come avvenne con Scalebound, quindi perché proccuparsi?