PS5 e Xbox Series X, Ikea propone dei buffi cartonati per prendere le misure

PS5 e Xbox Series X sono destinate a far parte dei soggiorni di molte case nei prossimi mesi e per far fronte alle esigenze dei loro utenti Ikea ha deciso di proporre, almeno in uno dei propri negozi, dei buffi ma utili cartonati che possono aiutare a prendere le corrette misure nel caso in cui si debba acquistare un nuovo mobile per la TV.

Non è chiaro se si tratti di un'iniziativa ufficiale di Ikea, dunque destinata a comparire presso vari punti vendita, o se sia una sorta di scelta goliardica da parte di un particolare negozio, fatto sta che una foto ha immortalato questi particolari mock-up a confermarne l'esistenza.

Si tratta di due riproduzioni in cartone con forme semplificate, essenzialmente dei parallelepipedi, ma che corrispondono alle misure reali di PS5 e Xbox Series X e consentono dunque di provare in maniera pratica la possibilità di inserire le console nei vari mobili proposti da Ikea.

La soluzione può essere molto utile anche per valutare a occhio il volume occupato dalle console, in maniera più efficace rispetto al prendere semplicemente le misure con un metro, ma questo non toglie che sia anche piuttosto strana e simpatica da vedere.

Quello che rende la cosa ulteriormente bizzarra, tanto da far pensare a una possibile iniziativa goliardica, è però anche la scritta che risulta visibile sulla versione finta di PS5: "Quale mobile contenitore Ikea può contenere la mia nuova, gigantesca e degna di meme, console da gioco?" È chiaramente un riferimento diretto ai vari meme sulle dimensioni enormi delle nuove console e in particolare di PS5, molto simpatico ma strano da pensare come un'iniziativa Ikea.

D'altra parte, è vero che proprio le dimensioni di PS5 da una parte e il particolare form factor di Xbox Series X dall'altra, hanno posto non poche difficoltà a diversi utenti su come piazzare le console all'interno dei vari mobili standard da soggiorno.