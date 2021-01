Immortals: Fenyx Rising, DLC "A New God" avvistato con data di uscita a gennaio

Immortals: Fenyx Rising sembra stia per ricevere un primo DLC intitolato A New God, avvistato sul Nintendo eShop con tanto di data di uscita che dovrebbe corrispondere al 21 gennaio 2021.

Non ci sono ancora conferme da parte di Ubisoft, quindi al momento cataloghiamo la questione come voce di corridoio, ma la questione sembra piuttosto realistica: la segnalazione emerge infatti dal Nintendo eShop, cosa che sembra essere una sorta di leak spuntato per errore prima del tempo.

A New God sarebbe il primo di tre DLC maggiori previsti da Ubisoft per il suo nuovo action adventure ad ambientazione pseudo-mitologica, che a quanto pare coinvolge le divinità nel percorso di evoluzione del protagonista e nella sua ascesa al nuovo status.

Non ci sono però informazioni precise al riguardo al di là della data di uscita segnalata per il 21 gennaio 2021 e di una prima illustrazione che fa da cover per il DLC in questione, oltre a una serie di trofei aggiuntivi per la versione PS4 e PS5 che potete vedere riportata in uno dei due tweet qui sotto.

Restiamo dunque in attesa di informazioni ufficiali da parte di Ubisoft, anche per quanto riguarda il prezzo di questo DLC, che ovviamente sarà gratuito per chi ha acquistato il Season Pass del gioco. Di Immortals: Fenyx Rising abbiamo visto il pacchetto Adventure Time in video il mese scorso, dopo l'update 1.03 che ha introdotto l'Ultra Quality Mode su PC.