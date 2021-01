I giochi preferiti del 2020 dalla redazione di Multiplayer.it

Mentre ci avviamo ad annunciare il GOTY 2020 per Multiplayer.it, abbiamo voluto dare spazio a quelli che sono stati i titoli preferiti da alcuni dei volti dei membri della redazione. A ognuno di loro è stato chiesto di raccontare una lista di cinque giochi senza particolare ordine, pescando tra le esperienze più memorabili che hanno avuto nel corso dei passati dodici mesi. Ne è uscita fuori una serie di video molto personali, in cui si spazia da blockbuster più scontati come The Last of Us Parte 2 e Cyberpunk a indie più o meno conosciuti, da visual novel Made in Japan a simulatori di guida e di volo, passando per favolosi strategici e indimenticabili esperienze in realtà virtuale. Di seguito trovate i diversi video dei giochi preferiti dalla redazione di Multiplayer.it, ma vi invitiamo a farci sapere nei commenti quali sono stati i vostri Top 5 dell'anno appena passato e che consigliereste a chiunque di provare.