Immortals Fenyx Rising: l'update 1.03 introduce l'Ultra Quality mode su PC

Ubisoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Immortals Fenyx Rising, precisamente l'update 1.03. Questa nuova patch introduce varie novità all'interno del gioco d'azione ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. I giocatori PC, ad esempio, potranno ora impostare la modalità grafica "Ultra Quality". Inoltre, l'update 1.03 introduce varie correzioni alla stabilità del gioco e alle performance su tutte le piattaforme.

Come indicato da Ubisoft, l'Ultra Quality migliora le ombre, l'ambiente e gli effetti. Inoltre, la patch risolve il problema dell'audio mancante su Windows 7 e Windows 8. A questo si somma la possibilità di schivare con il personaggio premendo due volte il tasto direzionale quando si gioca con mouse e tastiera. Come sempre, UPLAY attiverà il download dell'update 1.03 di Immortals Fenyx Rising al prossimo avvio del client.

Ci sono poi una serie di correzioni legate a problemi delle quest. Le attività dei dungeon, ora, non sono più soggette alla difficoltà del gioco. Il feedback delle armi con molteplici elementi del mondo di gioco è stato migliorato. Su Stadia è stata aggiunta un'opzione per impostare la modalità performance o la modalità quality.

Nel complesso, l'esperienza di gioco dovrebbe ora essere migliore su tutte le piattaforme sulle quali è disponibile Immortals Fenyx Rising. Di certo, il gioco di Ubisoft è in una condizione migliore rispetto a Cyberpunk 2077.