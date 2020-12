Mass Effect: il nuovo gioco farà da seguito sia di Andromeda sia di Mass Effect 3?

Dalle poche informazioni sul nuovo Mass Effect che Bioware ha pubblicato assieme al trailer mostrato durante i TGA 2020, non è che si possa avere un'idea molto chiara di come sarà il nuovo, attesissimo, capitolo. Qualche informazione in più la si può avere, però, interpretando le risposte che il project director Mike Gamble sta dando su Twitter. Da quanto emerge, il nuovo progetto di Bioware potrebbe fare da seguito sia di Mass Effect: Andromeda sia di Mass Effect 3.

Ad un fan che si chiedeva se l'aver mostrato due galassie all'interno del trailer volesse dire che il gioco sarà il seguito di entrambi i "filone" di Mass Effect, Gamble ha risposto che la scelta non è avvenuta per caso, ma è stata "intenzionale".

Una risposta poco chiara, che nel tweet successivo ha elaborato leggermente: "chi può saperlo [se è un seguito NdR]. Magari no, ma abbiamo mostrato entrambe le galassie per una ragione". Una risposta interessante, anche se sibillina, che lascia la porta aperta a molte interpretazioni diverse. Come da tradizione della serie.

Quello che è chiaro è che EA e Bioware vogliono puntare di nuovo forte su Mass Effect. Con la Mass Effect Legendary Edition in lavorazione, è attesa su PC, PS4 e Xbox One nel 2021, e questo nuovo capitolo in produzione, speriamo che la serie trovi nuovamente la sua strada.