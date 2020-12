PS4 Pro è fuori produzione? PlayStation Direct lo suggerisce

PS4 Pro è fuori produzione? Questo è il dubbio che è venuto a molti giocatori dopo che hanno notato una scritta su una pagina USA del PlayStation Direct, sito di vendita di prodotti PlayStation di Sony. Sulla pagina di PS4 Pro 1 TB viene infatti indicato che "non ci sono attualmente piani di rifornimento di questo oggetto in futuro".

Una frase abbastanza "minacciosa", lo ammettiamo. Di certo, in questo momento PS4 Pro non è disponibile tramite PlayStation Direct, ma non si tratta di un informazione particolarmente utile: dopotutto siamo vicini alle feste natalizie e l'attuale situazione mondiale sanitaria causata dal coronavirus ha limitato la produzione e il trasporto delle merci.

PS4 base, ovviamente, non sparirà, ma è possibile che PS4 Pro non sia un prodotto di punta per Sony. PlayStation 5 ha ottenuto la posizione di console high-end all'interno della famiglia PlayStation e PS4 Pro perde un po' di scopo. PlayStation 4 base è invece il prodotto perfetto per chi desidera spendere poco, almeno per tutto il 2021 visto che saranno rilasciati nuovi giochi esclusivi cross-gen (come Horizon Forbidden West).

Chiaramente, esiste sempre la possibilità che Sony abbia deciso di non fornire più PS4 Pro tramite PlayStation Direct ma comunque abbia intenzione di rifornire tutti gli altri rivenditori. Per il momento non abbiamo informazioni sufficienti per giungere alla conclusione, ma nel luglio 2020 Microsoft ha fermato la produzione di Xbox One X, quindi non stupirebbe se Sony fosse sul punto di fare lo stesso.